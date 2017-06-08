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Автору лучшего вопроса Путину подарят золотой телефон

 

Компания Caviar, специализирующаяся на отделке мобильных телефонов, представила новый смартфон с портретом российского президента Владимира Путина. Выход коллекции приурочен к прямой линии, которую в середине июня проведет глава государства. Об этом корреспонденту Ленты.ру рассказал представитель пресс-службы марки.

Владельцем смартфона под номером 001 станет человек, задавший самый интересный, по мнению организаторов, вопрос президенту.

«Мы выберем вопрос, который, на наш взгляд, будет именно тем, который важно услышать каждому в стране, и отметим его автора первым экземпляром этого телефона», — сказал представитель марки.

Корпус гаджета из лимитированной серии украшен золотым объемным портретом Путина и названиями 85 столиц субъектов страны.

В продажу эта модель поступит лимитированным тиражом, цена телефона — 184 тысячи рублей.

Прямая линия с Путиным в 2017 году должна стать 15-й по счету, она запланирована на 15 июня. В прошлый раз она состоялась 14 апреля и продолжалась 3 часа 38 минут. Рекордом продолжительности считается программа 2013 года, когда президент отвечал на вопросы в эфире 4 часа 48 минут.

Caviar основана итальянским ювелиром Илией Джакометти. Первый декорированный смартфон представили в 2001 году.

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