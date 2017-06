С Трафальгарской площади в Лондоне эвакуировали людей, сообщает газета The Sun.

Причиной эвакуации стал обнаруженный подозрительный предмет. На месте находится вооруженная полиция, подробности уточняются.

#BREAKING: Here are more photos of the scene at Trafalgar Square, with Charing Cross station closed. (Photos by @AmichaiStein1) pic.twitter.com/WftcSN6eT1