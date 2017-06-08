Президент РФ Владимир Путин с юмором воспринял заминку китайской делегации на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом в четверг, 8 июня, сообщает в своем Twitter корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.
3 мая перед началом переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом российский лидер обратил внимание на то, что один из членов турецкой делегации опаздывает на протокольное мероприятие. «Не хотят твои работать?» — в шутку спросил он у Эрдогана.
Российский президент также иногда задерживается перед началом мероприятий.
Владимир Путин прибыл в Астану: Начались переговоры с председателем КНР Си Цзинпинем pic.twitter.com/r0DYpIbzRL— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 8 июня 2017 г.