Экс-глава ФБР: «Россия вмешивалась в выборы в США»

Экс-директор Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Коми не сомневается в том, что Россия пыталась вмешаться в выборы президента США в 2016 году и взломать системы избиркомов, сообщает ТАСС.

«Без сомнения», — сказал Коми на слушаниях в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США, отвечая на вопрос одного из сенаторов.

Коми также заявил, что впервые узнал о предположительных атаках России на американские институты власти летом 2015 года.

«Первую информацию о кибератаках, связанных с Россией, я получил в конце лета 2015 года», — сказал Коми.