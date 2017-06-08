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МИД Катара о размещении турецких войск в стране

 

Министр иностранных дел Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани заявил, что турецкие войска будут размещены в стране во имя безопасности всего региона, передает Рейтер.

Парламент Турции накануне принял закон, разрешающий размещение турецких военнослужащих на базе в Катаре и сотрудничество по обучению жандармерии в этой стране.

Кроме того, глава МИД отметил, что не видит каких-либо изменений в функциях американской военной базы в Катаре.

По его словам, национальные войска не предпринимали никаких маневров в связи с текущим кризисом, места их дислокации не изменялись.

В понедельник Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет объявили о разрыве дипотношений с Катаром, прекратив с ним всякое сообщение. К ним присоединились Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивы, Маврикий и Коморские Острова. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не поддерживает изоляцию Катара, продолжит развивать отношения с ним и приложит усилия к урегулированию кризиса путем диалога.

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