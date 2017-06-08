Российский посол напомнил Литве о долге на 72 миллиарда

Москва вправе поставить перед Литвой вопрос о компенсации средств, инвестированных в республику и перераспределенных в ее пользу во времена Советского Союза. Об этом в интервью «Литовскому курьеру» заявил посол России в Вильнюсе Александр Удальцов.

К такому выводу он пришел, отвечая на вопрос о предъявлении прибалтийскими государствами претензий российской стороне и перспективах этих дел. «Могу заверить литовских коллег: никто из российских официальных лиц эту бессмысленную и бесперспективную затею обсуждать не будет», — подчеркнул дипломат.

Удальцов напомнил, что к моменту вхождения в состав СССР в 1940 году Литва была аграрной страной, занимавшей одно из последних мест в Европе по уровню жизни. По его словам, к 1990-му году в литовскую экономику было вложено около 65 миллиардов долларов, а за счет поставок республике энергоресурсов и сырья из России по сниженным ценам общая сумма инвестиций превысила 72 миллиарда в американской валюте.