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Новые подробности теракта в Иране фото

Автор: Отдел информации 

Иранская служба безопасности Ettelaat распространила новые подробности террористических атак, которым накануне подвергся Тегеран.

Напомним, что  накануне группа из четырех человек в женской одежде в среду утром открыла огонь в здании иранского парламента, позже один из нападавших совершил самоподрыв.

Атаке также подвергся мавзолей имама Хомейни: одна из нападавших подорвала жилет со взрывчаткой. У мавзолея силовики арестовали двух человек. В результате терактов погибли 17 человек, ранены 45.

В сообщении говорится, что всего на территорию Ирана было переброшено 7 террористических групп. Четыре группы были выявлены и обезврежены несколько месяцев назад, еще одну обезвредили за два дня до терактов.

Оставшиеся две группы, опасаясь скорого уничтожения, решили наспех организовать атаки, в результате чего были уничтожены.

В сообщении говорится, что в интересах следствия вся информация об уничтоженных и задержанных террористах пока не раскрывается.

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