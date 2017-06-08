Армянские соцсети о погибших солдатах в Карабахе

В армянском сегменте соцсетей активно распространяется информация о гибели армянских солдат на оккупированных территориях Азербайджана.

В частности сообщается о том, что 6 июня солдат горно-стрелкового полка в Тонашене по фамилии Григорян не выдержал нечеловеческого отношения и выстрелил в себя из огнестрельного оружия. В настоящее время солдат в тяжелом состоянии госпитализирован в одном из военных госпиталей и к нему не допускают даже родителей.

Пользователи соцсетей сообщили и о другом кровавом инциденте, произошедшем 7 июня в Гадруте. Призванный на воинскую службу из Армении и отправленный служить в Карабах солдат не выдержал издевательств со стороны своего командира и убил его из служебного оружия. После этого военнослужащий застрелился. Сразу после инцидента в воинскую часть из Степанакерта была отправлена следственная комиссия, которая ведет расследование.

Сегодня в одной из воинских частей, расположенных на территории оккупированного Джабраильского района Азербайджана произошел очередной бытовой конфликт среди армянских военнослужащих. В ходе ссоры солдат Ишхан Мелкумян тяжело ранил своего обидчика Тиграна Галустяна из служебного оружия и бежал из воинской части. Раненый Галустян в тяжелом состоянии доставлен в военный госпиталь на территории Джабраильского района, а поиски Мелкумяна продолжаются до сих пор.