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США нанесли новый удар по силам Асада

 

Коалиция во главе с США нанесла новый удар по проправительственным силам в Сирии, сообщил официальный представитель военных Райан Диллон.

По его словам, как и в предыдущих двух случаях, удар был нанесен в районе населенного пункта Ат-Танфа, где "силы коалиции и их союзники действуют уже несколько месяцев". Он затруднился сказать, есть ли жертвы в результате последнего удара, отметив, что сейчас военные выясняют это.

Он также сообщил, что коалиция сбила беспилотник проправительственных сил после того, как он попытался нанести по ней удар.

"Беспилотник сбросил боеприпасы, которые никак не затронули коалицию. У беспилотника были еще боеприпасы, поэтому мы сбили его", — сказал Диллон.

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