В Пхеньяне обещают превратить Японию в пепел раньше, чем США. С подобным заявлением выступил председатель комитета КНДР по защите мира, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦТАК.

В заявлении отмечается, что Японии следует отказаться от враждебной политики в отношении КНДР и убрать со своей территории американские базы, если ей важна собственная безопасность.

«Ей следует помнить, что архипелаг может быть превращен в пепел еще до США в случае непредвиденных обстоятельств и если она будет вести себя так же враждебно в отношении КНДР». При этом Пхеньян призвал Японию отказаться от авантюр с учетом «непобедимой и беспощадной ядерной державы», которую представляет из себя КНДР.