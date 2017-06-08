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В Пхеньяне обещают превратить Японию в пепел

 

В Пхеньяне обещают превратить Японию в пепел раньше, чем США. С подобным заявлением выступил председатель комитета КНДР по защите мира, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦТАК.

В заявлении отмечается, что Японии следует отказаться от враждебной политики в отношении КНДР и убрать со своей территории американские базы, если ей важна собственная безопасность.

«Ей следует помнить, что архипелаг может быть превращен в пепел еще до США в случае непредвиденных обстоятельств и если она будет вести себя так же враждебно в отношении КНДР». При этом Пхеньян призвал Японию отказаться от авантюр с учетом «непобедимой и беспощадной ядерной державы», которую представляет из себя КНДР.

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