Число погибших при нападении террористической группировки "Аш-Шабаб" на сомалийский город Аф Урур достигло 38 человек, еще 18 получили ранения, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя ВС страны.

Ранее сообщалось о 20 погибших военнослужащих.

"Теперь мы подтверждаем гибель 38 человек, еще 18 ранены. Я полагаю, некоторые были схвачены живыми и увезены", — цитирует агентство слова офицера сомалийских ВС Мохаммеда Абди.

Боевики террористической группировки "Аш-Шабаб" захватили город Аф Урур на северо-западе Сомали. Террористы заявляли об убийстве более 60 сомалийских военных. Позднее Вооруженные силы Сомали вернули под контроль захваченный террористами группировки "Аш-Шабаб" город на северо-западе страны.