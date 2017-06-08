Подписаться на уведомления
 

Путин признался в симпатии к Маккейну

 

Президент России Владимир Путин признался в интервью режиссеру Оливеру Стоуну, что американский сенатор-республиканец Джон Маккейн "симпатичен ему своим патриотизмом", но призвал США отказаться от наследия прошлого и вместе с РФ бороться с реальными угрозами, такими, как терроризм и проблемы окружающей среды.

В ходе интервью, отрывок из которого опубликован во вторник телеканалом Showtime, Стоун попросил Путина прокомментировать выдвинутую сенатором, известным своими нападками на российского президента, инициативу заблаговременно ввести вето против возможного снятия антироссийских санкций.

"На самом деле он для меня даже немножко симпатичен, да-да-да, я не шучу сейчас, он симпатичен мне своим патриотизмом и последовательностью при защите интересов своей страны", — сказал российский лидер.

Как заявил российский лидер, "люди с такими убеждениями как сенатор, которого вы упомянули, они живут еще в старом мире и не хотят заглянуть в будущее, не хотят понять, как быстро меняется мир, не видят реальных угроз и не могут переступить через свое прошлое, оно всегда тащит их за собой назад".

1781 просмотров


Старости
Мария Захарова анонсировала поездку дипломатов в Карабах
Мария Захарова анонсировала поездку дипломатов в Карабах
Наша погода
Сегодня 32° / 21°
9 Июн 31° / 20°
10 Июн 29° / 21°
11 Июн 29° / 21°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.9162 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

Шокирующее видео из Габалы: молния убила 250 овец
В Польшу прибыла первая партия сжиженного газа из США
На бакинском бульваре утопился мужчина видео
Саудовские спортсмены отказались почтить минутой молчания жертв теракта
Путин признался в симпатии к Маккейну
Боевики «Исламского государства» убили двух китайцев
ИГ пригрозило восьми странам новыми терактами
Бои за город в Сомали 38 убитых
В Пхеньяне обещают превратить Японию в пепел
Трамп заявил, что находится "в осаде"
Макрон написал Ильхаму Алиеву
США нанесли новый удар по силам Асада
Армянские соцсети о погибших солдатах в Карабахе
Новые подробности теракта в Иране фото
Порошенко: "Россия хотела поставить нас на колени"
Российский посол напомнил Литве о долге на 72 миллиарда
МИД Катара о размещении турецких войск в стране
Германия против независимости Иракского Курдистана
Экс-глава ФБР: «Россия вмешивалась в выборы в США»
Путин подшутил над опоздавшей китайской делегацией видео
Первый чеченский гей получил убежище в Германии
С Трафальгарской площади в Лондоне эвакуировали людей Видео
Ильхам Алиев выделил деньги на бульвар в Астаре
Катар исключает военное решение кризиса
Автору лучшего вопроса Путину подарят золотой телефон
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться