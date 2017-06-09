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Глава МИД Катара: "Мы не сдадимся"

 

Катар считает, что последние шаги арабских стран-соседей угрожают стабильности региона. При этом Катар не намерен менять свою внешнюю политику ради разрешения кризиса. Об этом заявил министр иностранных дел Катара Мохаммед бин Абдулрахман ал-Тани, передает Reuters.

«Нас изолировали, потому что мы успешные и прогрессивные. Катар – платформа для мира, а не терроризма. Нынешние разногласия угрожают безопасности всего региона», - отметил он.

«Но мы не готовы сдаться, и мы никогда не изменим нашу независимую внешнюю политику». По его словам, Катар пока не получал список требований от стран, которые разорвали с ним дипломатические отношения, но настаивает на решении проблем мирным путем. «Военного решения этой проблемы быть не может».

«Это блокада! Это объявление войны. Политическая, экономическая и социальная агрессия и мир должен осудить эту агрессию», - считает он.

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