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Шотландская церковь одобрила однополые браки

 

Синод Шотландской епископальной церкви проголосовал за одобрение однополых браков. Это первая церковь Англиканского сообщества в Британии, принявшая такое решение, передает BBC.

В поддержку этой инициативы высказались две трети членов синода.

Согласно решению синода, на венчание в церкви смогут претендовать не только гомосексуалы-прихожане Шотландской епископальной церкви, но и последователи любой ветви Англиканской церкви. «Убирая гендерные различия из наших брачных канонов, наша церковь подтверждает, что однополые пары не только вступают в брак, но и венчаются перед лицом бога», - заявил главный иерарх Шотландской епископальной церкви Дэвид Чилингворт.

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