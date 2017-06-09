Консервативная партия лидирует на выборах в парламент Великобритании, получая 314 мест из 650, но для абсолютного большинства не хватает 12 мест, свидетельствуют публикуемые национальными СМИ данные exit poll.

Лейбористская партия набирает 266 мест, на третьем месте — Шотландская национальная партия с 34 мандатами. Либерал-демократическая партия получает 14 мест, а Партия независимости – самая правая партия – не получает, согласно прогнозу, ни одного места в парламенте.

Таким образом, по предварительным данным, ни одна партия не получает абсолютного большинства (более половины мест) в нижней палате — палате общин, и в Великобритании будет сформирован так называемый "подвешенный" парламент.

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Голосование на выборах в парламент Великобритании завершилось с закрытием избирательных участков в четверг в 22.00 по местному времени (01.00 по бакинскому времени).

Как передает РИА Новости, основная интрига выборов – сумеет ли правящая Консервативная партия укрепить положение в парламенте или, как минимум, сохранить абсолютное большинство (326 мест), которое позволяет ей единолично формировать кабинет министров.

Окончательные данные об исходе голосования будут оглашены в пятницу, 9 июня.

По итогам выборов определится состав кабинета министров и будет сформирована палата общин парламента. За день до выборов соцопросы показывали, что Консервативная партия лидирует в политических предпочтениях избирателей лишь с небольшим преимуществом, разрыв между консерваторами и лейбористами составляет всего от 4 до 9% голосов.

Как ожидается, избранные парламентарии будут приведены к присяге 13 июня, а к работе парламент приступит 19 июня после официальной церемонии с участием королевы.