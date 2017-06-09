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Электричка сошла с рельсов под Петербургом

 

Электричка сошла с рельсов в районе переезда Белоостров под Санкт-Петербургом. Об этом сообщается в группе «ДТП И ЧП Питер Онлайн» в соцсети «Вконтакте».

С рельсов сошли первые два вагона поезда. В поезде в этот момент находилось 50 пассажиров, никто не пострадал, отмечает издание «Фонтанка». По информации СМИ, сход произошел после того, как машинист электрички тронулся на запрещающий сигнал светофора.

Движение автомобилей через переезд полностью перекрыто. Поезда проезжают по двум соседним путям. На место инцидента для проведения проверки выехали следователи Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

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