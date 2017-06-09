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Экс-директор ФБР отомстил Трампу за отставку наш комментарий

Автор: Леонид Швец, автор haqqin.az 

Долгожданные слушания сенатского комитета по разведке с участием Джеймса Коми не стали сенсацией, но поставили Дональда Трампа в еще более тяжелое положение. Бывший директор Федерального бюро расследований, уволенный президентом 9 мая, пару раз назвал того лжецом, и никто из сенаторов, включая республиканцев, не стал ему возражать.

Еще накануне слушаний Коми выпустил заявление, в котором описал свои встречи с Дональдом Трампом и объяснил, что его в них так насторожило. Достаточно сказать, что за три года работы при президенте Обаме директор ФБР с ним прямо контактировал лишь два раза, один из которых было его короткое прощание с уходящим главой Белого дома, а с Трампом за короткое время – девять встреч и телефонных разговоров.

Настораживало не только число разговоров и их содержание, а и то, что Трамп старался, чтобы у этих контактов не было свидетелей. Главное, чего добивался американский президент у главы ФБР – прямого заявления о своей лояльности Трампу, а также публичных уверений, что в отношении Дональда Трампа не ведется расследование по делу о вмешательстве русских в избирательную кампанию. А на одной из первых же встреч он попросил Джеймса Коми спустить расследование ФБР по бывшему советнику президента по национальной безопасности Майклу Флинну на тормозах.

Все эти странности заставили опытного Коми тут же, по свежим следам фиксировать содержание своих встреч с президентом и доводить их содержание до ближайшего окружения, чтобы потом никто не мог заподозрить его, будто он задним числом использует эту информацию. По словам самого экс-шефа ФБР, он опасался, что Трамп может позже солгать о целях и содержании встреч с глазу на глаз. Высокая оценка моральных качеств руководителя страны руководителем авторитетной организации. Обратиться к кому-то из вышестоящих лиц он не мог: генпрокурор Джефф Сешнс, который являлся непосредственным руководителем директора ФБР, сам был потенциальным объектом расследования о вмешательстве русских.

Интересно, что Джеймс Коми, не удовлетворивший Трампа своим нежеланием демонстрировать лояльность и прекращать расследование русского следа, после увольнения не стал отсиживаться в стороне. Услышав из уст сотрудников Белого дома и его хозяина ложь относительно реальных мотивов своего увольнения и нелицеприятные оценки своей работы, хотя до этого слышал от президента только превосходные оценки, Коми устроил утечку в прессу информации о своих встречах с Дональдом Трампом.

По его словам, это помогло ускорить назначение независимого расследователя в лице другого бывшего руководителя ФБР Боба Мюллера. Если из показаний Коми прямо не вытекает, что президент Трамп сознательно препятствовал расследованию, то нарисованный им образ лживого руководителя, добивающегося у госслужащих лояльности, выглядит чрезвычайно непривлекательно. К тому же значительная часть вопросов по «русскому делу» могла получить ответы лишь на закрытом для публичных глаз и ушей заседании, которое состоится в ближайшее время.

По крайней мере генпрокурору Джеффу Сешнсу есть о чем беспокоиться. Будет забавно, если вслед за Майклом Флинном в рекордно короткие сроки отправится в отставку еще один верный соратник Трампа, пожалованный очень высоким государственным постом. Пока можно говорить лишь о начале большого процесса по выяснению правды, поэтому было бы опрометчиво ожидать каких-то быстрых результатов по итогам одного, хотя и крайне важного слушания. Если импичмент пока остается в тумане, политические последствия происходящего продолжают убивать реноме президента Трампа, вернее, то, что от него осталось.

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