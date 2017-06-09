Верховная Рада Украины приняла закон, где приоритетом внешней политики названо вступление страны в НАТО. Новым нормативным актом предусмотрено, что основным принципом украинской внешней политики является углубление сотрудничества с Североатлантическим альянсом с целью обретения членства в нем.

Комментируя haqqin.az новый закон, глава общественной организации «Украина - НАТО» Сергей Джердж подчеркнул, что сегодня Украина — наиболее преданный партнер НАТО, хотя в альянсе пока не состоит.

«Реальным шагом Украины по направлению к НАТО является не закон и даже референдум, а реализация «Национальной программы Украина - НАТО на 2017 год». Эта программа содержит 77 страниц наших обязательств, и это без приложений.

Поэтому наше вступление в альянс это прежде всего стандарты НАТО в украинской армии - от вооружения до экипировки, это реальная борьба с коррупцией, это демократическая избирательная система.

Помимо этого у нас немало других программ сотрудничества. Мы проводим много общих учений, страны - члены НАТО оказывают Украине большую материально-техническую поддержку. Всё это нас сближает. И президент Порошенко в качестве задачи до 2020 года обозначил переход на основные стандарты НАТО, что откроет нам в перспективе путь к вступлению в альянс.

Отношение России к этому процессу понятно, однако ведь Эстония, также граничащая с РФ, стала членом Североатлантического блока.

Украине же сегодня важно не столько физическое вступление в НАТО, сколько та практическая помощь, которую НАТО нам предоставляет», — отметил эксперт.

Иная точка зрения у политолога, директор российского Института политических исследований Сергея Маркова, отметившего, что Киев уже «десятки раз заявлял о своем желании вступить в НАТО…»

«Видимо, украинские власти вдохновились примером Черногории, вступившей в Североатлантический альянс по новой схеме — через голосование в парламенте. Хотя можно предположить, что подавляющее большинство населения страны было против такого решения. Вероятно, Киев сегодня мечтает провернуть и у себя такую же схему», — сказал Марков.

Российский политолог предполагает, что украинским властям в первую очередь необходима военная поддержка со стороны альянса. «Думаю, в Киеве надеются, что НАТО возьмет на себя ответственность за военную операцию в Донбассе», — выразил свое мнение Марков.

Вместе с тем он убежден, что «НАТО не станет пачкать руки из-за Украины» и пригрозил, что «если Украину все-таки примут в НАТО, ответ России будет жестким».