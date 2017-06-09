Наиболее перспективным вариантом транзита туркменского газа через Азербайджан является переброска его морем в сжиженном виде, уверен учредитель и директор компании консалтинговой компании SyEnergy Клаудио Стейер. К такому выводу пришли специалисты фирмы, которую он возглавляет.

Для haqqin.az Стейер обосновал такое заключение конкретными выкладками.

«Наиболее быстрым, недорогим и удобным путем поставок туркменского и казахстанского газа по Южному газовому коридору являются танкерные перевозки газа в сжиженном виде. Для это необходимо построить предприятия по сжижению газа на восточном берегу Каспия и разжижению его - в Азербайджане. Кораблям придется проделать всего 200 миль от порта в Туркменистане и немногим более 500 миль - из Казахстана.

Плюс и в том, что для этого варианта не требуется решение вопроса правового статуса Каспия, поскольку уже имеющиеся соглашения обеспечивают свободу мореходства на этом водоеме. К тому же против варианта прокладки трубопровода по дну Каспия – Транскаспийского газопровода будут выступать Россия и Иран, конкурирующие с Азербайджаном на энергетическом рынке. А к танкерным перевозкам никаких юридических и экологических претензий быть не может.

Для транскапийского газопровода необходимы инвестиции как минимум в 1,5 млрд долларов, а для перевозки сжиженного газа инвестиции со стороны государства не нужны. Небольшие инвестиции придется вложить Каспийскому пароходству», - уверен английский эксперт.

Вместе с тем Стейер отметил, что проложить газопровод по дну моря технически несложно. К примеру, Россия проложила газопровод на глубине 200 м в Черном море. Однако реализацию транскапийского проекта затрудняют значительные правовые проблемы.

Он предполагает, что Россия, в принципе, может к 2019 году построить «Турецкий поток». Но пока Газпром не представит убедительных доказательств наличия достаточных объемов газа для заполнения этого газопровода, западные банки кредитов для под этот проекта не выделят. Только когда финансисты убедятся, что на проекте можно будет заработать солидные деньги, они выдадут РФ кредиты.

Стейер отметил также, что в Москве надеются на присоединении к проекту TAP, через который Газпром мог бы продавать газ Италии, Греции и другим странам. У России уже есть газопровод до Адриатического моря, поэтому ей выгодно будет поставлять топливо по ТАР. И сейчас Газпром весьма заботит перспектива прокладки TANAP, который может стать стратегическим конкурентом Газпрома в южноевропейском направлении.

Всё это нельзя сбрасывать со счетов, а потому Азербайджану как можно быстрее нужно реализовать собственные проекты.