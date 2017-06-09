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Турция предложила помощь Ирану советник генпрокурора комментирует haqqin.az

Автор: Записал Заур Расулзаде 

Турецкая общественность жестко осуждает теракты в Тегеране, а официальная Анкара уже предложила Ирану помощь в борьбе с террором.

Комментируя haqqin.az страшные иранские события, советник генпрокурора Турции Халил Адыгезал точно заметил, что сегодня ни одна страна в мире не застрахована от террора и единственный выход из ситуации – объединяться в борьбе с этим злом.

«У Турции уже есть немалый опыт противостояния терроризму. За  связи с ИГИЛ привлечено к ответственности около 5 тысяч турецких и  зарубежных граждан. И мы ни на минуту не останавливаем борьбу с этой террористической организацией. Тем не менее нужно понимать, что Турция - открытая страна и сложно прослеживать каждое продвижение экстремистов по ее территории. Но мы плодотворно сотрудничаем со спецслужбами других стран по их выявлению», - отметил сотрудник прокуратуры.

Учитывая, что терроризм в современном мире является угрозой номер, большинство в Турции ратует за возвращение смертной казни как высшей меры наказания в Турции, подчеркнул Халил Адыгезал. «Хотя это больше политический вопрос, чем правовой, но когда наш регион страдает от террора, я как юрист выступаю за возвращение этой крайне меры. Нам нужны решительные рычаги воздействия на террористов», - убежден юоист.

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