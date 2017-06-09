Вполне вероятно, что террористические организации решили дать ответ Ирану за его активные действия в борьбе с ИГ в Сирии, Йемене и Ираке. Об этом haqqin.az сообщила российский эксперт-иранист Елена Дунаева.

По ее словам, пока о национальности террористов, атаковавших Тегеран ничего не известно. «Силы безопасности Ирана не смогли взять живым ни одного террориста. Кого-то убили, кто-то совершил самоубийство, а еще один из нападавших скрылся. Поэтому сложно судить конкретно, кто за всем этим стоит. Но известно, что эффективные действия Ирана в борьбе с террористическими организациями на Ближнем Востоке нанесли ощутимый удар по силам ИГ и других экстремистских организаций», - отмечает Дунаева.

При этом, по ее словам, роль Ирана значительно усилилась после начала катарского кризиса. Возможно, поэтому, террористы решили нанести удар в сердце политической системы Ирана – парламент и мавзолей Хомейни.

«Иран был самой стабильной страной региона. Террористы могли просочиться в Иран из Ближнего Востока через суннитское население западных провинций Ирана: арабов, курдов и белуджей.

Эксперт отмечает, что в Иране объявлена всеобщая мобилизация, включая ополченцев - басиджей. «Точнее можно будет судить об организаторах терактов после того как будут определены личности террористов», - сказала она.