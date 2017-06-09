Подписаться на уведомления
 

«Ирану ответили за активность на Ближнем Востоке» haqqin.az комментирует Елена Дунаева

Автор: Московское бюро haqqin.az 

Вполне вероятно, что террористические организации решили дать ответ Ирану за его активные действия в борьбе с ИГ в Сирии, Йемене и Ираке. Об этом haqqin.az сообщила российский эксперт-иранист Елена Дунаева.

Елена Дунаева

По ее словам, пока о национальности террористов, атаковавших Тегеран ничего не известно. «Силы безопасности Ирана не смогли взять живым ни одного террориста. Кого-то убили, кто-то совершил самоубийство, а еще один из нападавших скрылся. Поэтому сложно судить конкретно, кто за всем этим стоит. Но известно, что эффективные действия Ирана в борьбе с террористическими организациями на Ближнем Востоке нанесли ощутимый удар по силам ИГ и других экстремистских организаций», - отмечает Дунаева.

При этом, по ее словам, роль Ирана значительно усилилась после начала катарского кризиса. Возможно, поэтому, террористы решили нанести удар в сердце политической системы Ирана – парламент и мавзолей Хомейни.

«Иран был самой стабильной страной региона. Террористы могли просочиться в Иран из Ближнего Востока через суннитское население западных провинций Ирана: арабов, курдов и белуджей.

Эксперт отмечает, что в Иране объявлена всеобщая мобилизация, включая ополченцев - басиджей. «Точнее можно будет судить об организаторах терактов после того как будут определены личности террористов», - сказала она.

280 просмотров


Старости
Мария Захарова анонсировала поездку дипломатов в Карабах
Мария Захарова анонсировала поездку дипломатов в Карабах
Наша погода
Сегодня 31° / 20°
10 Июн 31° / 21°
11 Июн 29° / 21°
12 Июн 27° / 20°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.9162 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

Геворг Меликян: «Армения – неадекватный социопат, который боится соседей и не имеет друзей»
Валдайский (путинский) клуб соберется и в Баку эксклюзив
«Ирану ответили за активность на Ближнем Востоке» haqqin.az комментирует Елена Дунаева
Турция предложила помощь Ирану советник генпрокурора комментирует haqqin.az
Новая головоломка вокруг туркменского газа и Азербайджана комментарий эксперта
«НАТО не станет пачкать руки из-за Украины» мнения и оценки
Экс-директор ФБР отомстил Трампу за отставку наш комментарий
Электричка сошла с рельсов под Петербургом
Консерваторы лидируют на выборах в Великобритании обновлено
Внучка Хрущева погибла под колесами электрички
Эмир Катара отклонил приглашение Трампа
Шотландская церковь одобрила однополые браки
Глава МИД Катара: "Мы не сдадимся"
Шокирующее видео из Габалы: молния убила 250 овец
В Польшу прибыла первая партия сжиженного газа из США
На бакинском бульваре утопился мужчина видео
Саудовские спортсмены отказались почтить минутой молчания жертв теракта
Путин признался в симпатии к Маккейну
Боевики «Исламского государства» убили двух китайцев
ИГ пригрозило восьми странам новыми терактами
Бои за город в Сомали 38 убитых
В Пхеньяне обещают превратить Японию в пепел
Трамп заявил, что находится "в осаде"
Макрон написал Ильхаму Алиеву
США нанесли новый удар по силам Асада
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться