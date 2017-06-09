В последние годы «Валдайский клуб» стал серьезной международной дискуссионной площадкой. Своим названием клуб обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. За годы существования клуба в его работе приняли участие более 900 представителей международного научного сообщества из 62 стран мира.

Отметим, традиционно на заседаниях клуба участвует и президент России Владимир Путин.

В число участников клуба входят профессора крупнейших мировых «фабрик мысли» и университетов — Гарвардского, Колумбийского, Джорджтаунского, Стэнфордского, Карлтонского, Лондонского, Каирского, Тегеранского, Восточно-Китайского, Токийского, Тель-Авивского, Мессинского, а также Университета имени Джонса Хопкинса, Лондонской школы экономики, Королевского колледжа Лондона, Сьянс По и Сорбонны.

Сегодня на вопросы haqqin.az отвечает программный директор клуба «Валдай» и Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.

- Валдайский дискуссионный клуб был создан в 2004 году и быстро стал влиятельной международной интеллектуальной площадкой. Как удалось этого добиться?

- Этого удалось добиться творческим сочетанием сразу нескольких форматов работы. Во-первых, это клубный формат. Валдай – уникальное международное сообщество ярких и влиятельных деятелей науки, экспертов, политиков, дипломатов. Порождаемая ими интеллектуальная синергия вряд ли может остаться незамеченной.

Во-вторых, Валдайский клуб наладил постоянную и эффективную экспертную работу – его записки и доклады отличаются высоким уровнем профессионализма. Этому способствует гибкая организационная структура.

В-третьих, идет активная работа в новых медиа, клуб регулярно выступает на крупных мероприятиях и форумах, выпускает новые оригинальные продукты. Конечно, на этом останавливаться нельзя, сделать предстоит еще многое.

- Клуб проводит выездные заседания, в каких странах они уже проходили?

- Деятельность Валдайского клуба вызывает интерес во многих странах. Клуб проводил самые разные мероприятия в Китае, странах Юго-Восточной и Северо-Восточной Азии, странах ЕС и ЕАЭС, на Ближнем Востоке.

- Некоторое время назад было заседание в Армении. Определяет ли повестку дня место проведения встречи? Скажем, если это Армения, то обсуждаются в основном проблемы, связанные с вызовами, стоящими перед этой страной?

- На встрече в Армении был поднят широкий круг вопросов. Многие из них касались проблем региональной интеграции. Здесь, конечно, ключевая тема – евразийская интеграция, взаимодействие ЕАЭС с другими странами и региональными объединениями.

Конечно затрагивались и вопросы международной безопасности – европейская безопасность, перспективы борьбы с международным терроризмом и др.

- А почему не было заседаний в Азербайджане?

- Азербайджан – важный партнер России. У нас сложились давние и тесные связи на самых разных уровнях. Уверен, что встреча в Азербайджане – вопрос будущего. Мы обязательно соберемся и в Баку.

- Вообще, участвуют ли представители Азербайджана во встречах Валдайского клуба? Если да, то кто?

- Я бы сказал, что российской экспертизе вообще не хватает взаимодействия с экспертными центрами из соседних стран. Касается это и нашего партнерства с азербайджанскими коллегами.

- Как часто эксперты затрагивают Азербайджан, карабахский конфликт, другие проблемы нашего региона?

- Естественно, проблемы безопасности региона беспокоят наших экспертов. Их нужно воспринимать комплексно. Многие конфликты столь сложны, что их решение потребует длительного времени. Без адекватного понимания их причин и движущих сил решение вряд ли возможно.

- Можно ли выделить основную группу тем, интересующих аналитиков? Угроза терроризма, проблемы мировой экономики, что еще…

- Я бы добавил сюда и более широкие темы – меняющийся облик общества, трансформация природы государства и суверенитета, влияние новых технологий. Мир стремительно меняется. А это требует и новых подходов к его осмыслению.