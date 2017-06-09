Геворг Меликян: «Армения – неадекватный социопат, который боится соседей и не имеет друзей»

Ассоциированный эксперт Армянского Института международных отношений и безопасности Геворг Меликян считает, что «Армения ведет себя как политический и экономический социопат, который боится почти любого серьезного шага, долгосрочных планов, соседей».

В ноябре планируется подписание соглашения о партнерстве между Арменией и Евросоюзом. Может ли Армения снова отказаться от подписания? Меликян уверен, что в случае отказа страна окажется в еще более тяжелой ситуации.

«Для начала хочу отметить, что очень мало людей, которые знакомы с текстом соглашения, следовательно, обсуждения о содержании не могут быть эффективными, - цитирует эксперта «Аравот». - С учетом встреч и обсуждений с разными экспертами, политическими и государственными деятелями, можно сделать вывод, что новый документ учитывает обязательства Армении в ЕАЭС и ограничения в результате этого. И именно над этим стороны работали около двух лет, то есть адаптировали текст соглашения с новыми реалиями, с тем, что Армения является полноправным членом ЕАЭС. И, исходя из этого, предполагается, что новый документ будет более ограниченным и по своей стратегической значимости более слабым.

Признавая также свои некоторые стратегические ошибки, ЕС пошел навстречу Армении, уже более четко осознавая, что Армения была и продолжает оставаться под непосредственным влиянием России, и геополитические, даже внутриполитические вопросы, к сожалению, согласовываются с Москвой. Нет возможности свободных действий и эффективной свободы в принятии решений.

Факт уже состоявшегося членства в ЕАЭС сейчас позволяет Москве более спокойно относиться к процессу евроинтеграции Армении, тем более, что Москва постепенно увеличивает использование мягкой силы для снижения уровня влияния ЕС и США в регионе и, в частности, в Армении. И без того имеющая проблемы с имиджем Армения окажется в тяжелой ситуации, если и в этот раз откажется от подписания».

Меликян заявляет, что закрытие офиса ОБСЕ в Ереване огорчило Армению только по той причине, что этому способствовало вето Азербайджана.

«Политическая элита Армении не особо расстроилась из-за закрытия офиса ОБСЕ. Для них и для других проблема, наверное, в том, что офис был закрыт по инициативе Азербайджана. Армения давно уже не является знаменосцем демократических процессов, не сильно переживает из-за проблем в работе с западными структурами, а правящая элита пытается в основном решить вопрос воспроизведения власти. В политическом поле, в экспертном сообществе и медиа сфере немало таких людей, которые хотят как можно раньше увидеть прекращение работы европейских организаций, в долгосрочной перспективе считая их деятельность губительной или не исходящей из интересов армянского народа. Я не уверен, что если бы причиной закрытия ереванского офиса ОБСЕ не было бы вето Баку, а что-нибудь другое, здесь вообще бы стали об этом говорить или забеспокоились бы».

Российский сопредседатель Минской Группы ОБСЕ Игорь Попов недавно заявил, что посредникам удалось договориться с Баку и Ереваном об увеличении численного состава международных наблюдателей. По мнению Геворга Меликяна, данный вопрос актуален для Армении, «которая хочет тянуть время в вопросе сохранения статус-кво, а также из-за неопределенной позиции в урегулировании конфликта».

«Для Азербайджана подобные вопросы на двусторонних встречах являются темой обсуждений и не более. Время от времени риторика Азербайджана становится жестче, и это обусловлено нерешительностью Армении, согласованием любой детали с Россией, слабой легитимностью власти, приостановлением демократических процессов и другими обстоятельствами.

Нельзя также позволять, чтобы все бремя внешней политики и хода конфликта ложилось на плечи солдата, стоящего на границе, а ведущая переговоры сторона, Армения в данном случае, тратила годы на согласование той или иной детали с Азербайджаном, а цели и средства превращала в самоцель. Непонятно, о чем Армения ведет переговоры с Азербайджаном свыше 20 лет.

Даже если будут применены механизмы расследования, это не окажет существенного влияния на сам процесс урегулирования. В Армении всего лишь усилится риторика пропагандистского характера и обвинения в адрес Азербайджана».

Эксперт считает, что Армения мало что решает в вопросе урегулирования карабахского конфликта.

«Руль, так или иначе, находится в руках Москвы, которой этот руль добровольно передала армянская сторона, по разным субъективным и объективным причинам, с чем молча согласился Запад. Армения должна захотеть и вновь взять этот руль в свои руки и выступить как суверенное и амбициозное государство. Для достижения этого необходим ряд комплексных шагов в наиболее ключевых сферах, начиная от образования и до военного дела и внешней политики, а также смена главных действующих лиц в политической элите, чтобы стало возможным применение кардинально новых подходов и выдвижение новых концепций стратегического характера.

Для США не только Армения, но и Южный Кавказ никогда не были приоритетом, а политика США больше носила характер реагирования и вмешательства. Даже нефтеобильному Азербайджану и все время признающейся в любви США Грузии не удалось сделать так, чтобы Вашингтон изменил свою стратегию на Южном Кавказе.

Армения же ведет себя как политический и экономический «социопат», который боится почти любого серьезного шага, долгосрочных планов, соседей, разный идей. У Армении сегодня нет реальных друзей, с одной стороны из-за боязливости, с другой стороны из-за тщеславия, отсутствия адекватности. А также из-за проявления необоснованной крайней осмотрительности во всем, хотя, конечно же, мы все понимаем и ограничения, и риски, и опасности. Однако для того, чтобы стать современным государством и нацией необходимо встать лицом к вызовам».