Вступил в силу военный договор между Катаром и Турцией

Вступило в силу военное соглашение между Катаром и Турцией, сообщает сегодня сайт турецкой Resmi Gazete. Документ был подписан 10 ноября 2016 года в Анкаре.

Ранее в Турции был принят закон о ратификации соглашения между Турцией и Катаром о размещении на территории Катара турецкого военного контингента.

Создание турецкой военной базы в Катаре предусмотрено соглашением об укреплении двустороннего сотрудничества, подписанным сторонами в 2014 году.

Помимо этого, парламентом ратифицирован «Протокол о сотрудничестве между правительством Турецкой Республики и правительством Государства Катар в сфере обучения и профессиональной подготовки кадров жандармерии».

Отмечается, что данный протокол был подписан 2 декабря 2015 года в Дохе в рамках соглашения «О сотрудничестве в сфере безопасности между министерствами внутренних дел Турецкой Республики и Государства Катар».

Протокол, подготовленный с целью определить рамки и принципы сотрудничества, которое будет налажено между Главным командованием жандармерии Турции и Управлением сил внутренней безопасности Катара, определяет обязанности и ответственность сторон в связи с планированием, координацией и осуществлением образовательной деятельности.