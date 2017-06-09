Британские консерваторы лишились парламентского большинства

По предварительным данным, правящая Консервативная партия получит 306 мест в Палате общин, лейбористы – 258, либерал-демократы – 12, шотландские националисты – 34, остальные партии – 21 мандат, сообщает РИА Новости.

При этом в стране еще не подсчитаны результаты голосования с 19 округов.

Всего в нижней палате британского парламента 650 мест, для большинства одной из партий необходимо было получить 326 мандатов. В предыдущем составе Палаты общин у консерваторов было 330 мест.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, которая переизбралась в новый состав парламента, заявила, что победа правящей партии принесет стабильность и обеспечит Лондону выгодные условия выхода из Евросоюза. В свою очередь лидер лейбористов Джереми Корбин призвал премьера уйти в отставку в связи с провалом консерваторов, потерявших большинство.

Текущие результаты выборов говорят о том, что Великобританию ждет так называемый подвешенный парламент, когда для создания большинства партиям придется создавать коалиции. Варианты возможных объединений уже активно обсуждаются в СМИ.

Тереза Мэй объявила о досрочных выборах в апреле. По ее мнению, это позволит укрепить единство в правительстве в условиях выхода Великобритании из Евросоюза.

Летом 2016 года британцы проголосовали за выход из Евросоюза. Процедура Brexit стартовала 29 марта, когда Мэй официально уведомила руководство ЕС о начале реализации статьи 50 Лиссабонского договора, и должна завершиться в конце марта 2019-го.