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Нефть дорожает после обвала накануне

 

Нефть основных марок слабо меняется в цене сегодня утром после снижения накануне до минимального уровня с начала мая на опасениях, что странам ОПЕК не удастся сократить избыток предложения на рынке.

Стоимость нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени поднялась на $0,02 (0,04%) — до $47,88 за баррель.

Цена на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,02 (0,04%) — до $45,66 за баррель.

В четверг цена Brent снизилась на $0,2 (0,42%) — до $47,86 за баррель, WTI — на $0,08 (0,17%), до $45,64 за баррель. С начала недели оба контракта подешевели более чем на 4%.

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