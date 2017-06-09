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Увеличился госдолг Армении

 

Государственный долг Армении на конец мая 2017 года составил 6 млрд 95 млн долларов. Согласно данным Национальной статистической службы Армении, в апреле размер госдолга составлял 6 млрд 38,7 млн долларов. Следовательно, долг увеличился на 56,3 млн долларов, сообщает армянский сайт ru.1in.am.

В структуре госдолга внешний долг составил 4 млрд 373,5 млн долларов, увеличившись на 42,9 млн долларов. 550,9 млн долларов внешнего долга выпадает на долю Центрального банка Армении, 5 млрд 544,1 млн — на долю правительства.

Внутренний долг Армении в конце мая составил 1 млрд 170,6 млн долларов. По сравнению с апрелем он сократился на 14,4 млн долларов.

1 млрд 40,3 млн долларов внутреннего долга выпали на долю приобретенных резидентами гособлигаций, 121,3 млн долларов составляют инвалютные гособлигации.

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