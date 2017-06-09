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Тереза Мэй не уйдет в отставку

 

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не планирует уходить в отставку, несмотря на неутешительные для консерваторов итоги выборов, сообщает ВВС со ссылкой на свои источники.

Мэй выступит с заявлением в 10:00 по итогам выборов, завершившихся неудачным образом для правящей Консервативной партии, которую она и возглавляет.

По данным на настоящее время, количество мандатов у Консервативной партии составило 314, у Лейбористской — 261, на третьем месте Шотландская национальная партия с 35 мандатами. Либерал-демократическая партия получила 12 мест, Демократическая юнионистская партия — 10 мандатов, Партия независимости — самая правая партия — не получила ни одного.

Голоса еще на нескольких участках пока не подсчитаны, но общий расклад серьезно изменить уже не могут.

Ни одна из партий не получила абсолютного большинства, при том, что раньше у консерваторов было 330 мандатов. Это означает возникновение ситуации «подвешенного парламента», при которой партии должны искать способы формирования коалиций. Таким образом, Мэй, инициировавшая выборы, чтобы укрепить позиции партии и свои собственные, погрузила страну в период еще большей неопределенности.

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