Американские бомбардировщики вылетели к российским границам

Сразу три американских стратегических бомбардировщика, способных нести ядерное оружие, в пятницу утром вылетели с авиабазы Фэрфорд в Великобритании в направлении российских рубежей на Балтике, свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации, передает Интерфакс.

По их сведениям, на выполнение очередного задания на Балтике направлены два самолета В-1В и один В-52Н. Накануне в рамках проходящих в регионе учений учебные полеты совершили стратегические бомбардировщики В-1В и В-52Н.

В среду у границ России на юге Балтики был зафиксирован стратегический бомбардировщик В-52Н. Он пролетел в воздушном пространстве Польши вблизи Калининградской области, а затем прошел над Сувалкским коридором (участок польско-литовской границы длиной примерно 65 километров между Белоруссией и Калининградской областью) далее в Литву и Латвию.