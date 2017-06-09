Подписаться на уведомления
 

Лидер оппозиции задержан в Москве

 

Глава московского регионального отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин задержан утром возле здания Госдумы в ходе акции протеста против законопроекта о реновации жилого фонда Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе «Яблока», передает ТАСС.

Госдума рассматривает 9 июня во втором, основном, чтении законопроект о реновации устаревшего жилищного фонда Москвы.

«Лидер московского отделения партии Сергей Митрохин и руководитель общественной приемной «Яблока» в Москве Антон Антонов-Овсеенко задержаны у здания Думы, они протестовали против принятия закона о реновации (жилья в Москве)», — сказал представитель пресс-службы, уточнив, что задержанные находятся в автозаке.

Как сообщил корреспонденту ТАСС источник в правоохранительных органах столицы, Митрохин и еще трое задержанных будут доставлены в отдел полиции «Тверской».

«Акция несанкционирована, будет рассматриваться вариант привлечения задержанных к административной ответственности по статье 20.2 КоАП РФ (участие в несанкционированной акции)», — сказал источник.

1451 просмотров


Старости
Внучка Хрущева погибла под колесами электрички
Внучка Хрущева погибла под колесами электрички
Наша погода
Сегодня 31° / 20°
10 Июн 29° / 21°
11 Июн 29° / 21°
12 Июн 27° / 20°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.9076 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

Азербайджан остается крупнейшим инвестором Грузии
Крепкий мужик с калашом у нас на пути размышления публициста
Конгрессмен Халтгрент о партнерстве с Азербайджаном
Путин: «ИГИЛ хочет дестабилизировать юг России»
Захват заложников в Великобритании
Завтра в Баку будет жарко
Каталония в октябре может стать независимой
Джонсон отказался поддержать Терезу Мэй
Иран разделяет позицию России по Катару
Нападение на воинскую часть в Турции Есть раненые
СГБ задержала еще одного журналиста-рэкетира
Лидер оппозиции задержан в Москве
Скончался Натик Алиев
Американские бомбардировщики вылетели к российским границам
Вооруженный налет на ломбард в Баку
МВД о допросе Хилала Мамедова
Тереза Мэй не уйдет в отставку
Увеличился госдолг Армении
Массовая поножовщина между цыганами в Баку
Эльмар Мамедъяров отправился в Казахстан
Нефть дорожает после обвала накануне
Трамп проведет первую пресс-конференцию после слушаний в Сенате
Убивший жену и детей мужчина оказался наркоманом обновлено
Парламент Японии разрешил императору отречься впервые за 200 лет
Армяне применили крупнокалиберные пулеметы
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться