Лидер оппозиции задержан в Москве

Глава московского регионального отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин задержан утром возле здания Госдумы в ходе акции протеста против законопроекта о реновации жилого фонда Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе «Яблока», передает ТАСС.

Госдума рассматривает 9 июня во втором, основном, чтении законопроект о реновации устаревшего жилищного фонда Москвы.

«Лидер московского отделения партии Сергей Митрохин и руководитель общественной приемной «Яблока» в Москве Антон Антонов-Овсеенко задержаны у здания Думы, они протестовали против принятия закона о реновации (жилья в Москве)», — сказал представитель пресс-службы, уточнив, что задержанные находятся в автозаке.

Как сообщил корреспонденту ТАСС источник в правоохранительных органах столицы, Митрохин и еще трое задержанных будут доставлены в отдел полиции «Тверской».

«Акция несанкционирована, будет рассматриваться вариант привлечения задержанных к административной ответственности по статье 20.2 КоАП РФ (участие в несанкционированной акции)», — сказал источник.