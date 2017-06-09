СГБ задержала еще одного журналиста-рэкетира

На основании заявлений, поступивших из регионов Азербайджана, и по итогам расследования Службы государственной безопасности (СГБ) задержан по обвинению в рэкет-журналистике главный редактор газеты и информационного сайта İrəvən Press Азер Ариф оглу Аббасов.

Информацию об этом haqqin.az подтвердили в отделе по общественным связям СГБ Азербайджана.

В отношении А.Аббасова Сабаильским районным судом избрана мера пресечения в виде ареста.

Информация о том, что А.Аббасов занимается рэкет-журналистикой, распространялась в СМИ и раньше.

Как сообщил достоверный источник, арест А.Аббасова является продолжением оперативно-следственных мероприятий, проводимых СГБ в связи с рэкет-журналистикой.

Отметим, что газета İrəvən Press функционирует в издательстве «Азербайджан», где были проведены необходимые следственные меры.