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Иран разделяет позицию России по Катару

 

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) провел встречу со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом, на которой обсуждалась сирийская проблематика и ситуация вокруг Катара.

«Говорили с Зарифом о продвижении в сирийском урегулировании и о том, какое влияние на эти процессы и наши общие усилия может оказать история вокруг Катара», — цитирует Лаврова ТАСС.

По его словам, позиция Ирана по Катару аналогична российской, Тегеран выступает за разрешение кризиса путем диалога.

«Президент наш сказал и наши представители о том, чтобы этот кризис был разрешен за столом переговоров, чтобы все озабоченности были сняты через диалог. Иран занимает такую же позицию», — добавил глава МИД РФ.

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