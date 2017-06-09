Джонсон отказался поддержать Терезу Мэй

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отказался поддержать планы премьер-министра страны Терезы Мэй остаться на посту после появления первых результатов парламентских выборов, сообщает газета Daily Mail.

Как отмечает издание, после появления результатов министра спросили о том, должна ли Мэй остаться на посту премьера. Джонсон ответил, что «пока не настало время» говорить об этом.

При этом газета называет Джонсона одним из самых вероятных кандидатов в лидеры тори наряду с главой Минфина Филипом Хаммандом и главой МВД Амбер Радд.