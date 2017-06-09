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Завтра в Баку будет жарко

 

10 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако ближе к ночи в некоторых частях полуострова ожидаются кратковременные дожди. Северо-западный ветер днем сменится на юго-восточный.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 18-21°, днем 27-32° тепла, в Баку ночью 19-21°, днем 29-31° тепла.

Атмосферное давление снизится с 758 мм до 754 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем — 45-55%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако в первой половине дня в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди. Местами будут ливни. Подует временами порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит 17-22° тепла, днем 32-37° тепла, в горах ночью 10-15° тепла, днем 18-23° тепла.

10-11 июня в некоторых горных районах ожидаются грозы, кратковременные дожди. Местами будут ливни, град. Подует временами порывистый западный ветер. Уровень воды в реках поднимется.

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