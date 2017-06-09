Захват заложников в Великобритании

Человек, вооруженный ножом, удерживает в заложниках несколько сотрудников центра занятости населения в Ньюкасле, сообщает Daily Mail.
По предварительной информации, мужчина начал переговоры с полицией. Его требования пока не ясны.
Человек, вооруженный ножом, удерживает в заложниках несколько сотрудников центра занятости населения в Ньюкасле, сообщает Daily Mail.
По предварительной информации, мужчина начал переговоры с полицией. Его требования пока не ясны.
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