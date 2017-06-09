Путин: «ИГИЛ хочет дестабилизировать юг России»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что террористы «Исламского государства» готовят новые планы по дестабилизации ситуации в южных регионах страны, а также в Центральной Азии. Об этом он сообщил в пятницу, 9 июня, в ходе заседания лидеров Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в узком составе, передает ТАСС.

В связи с этим российский лидер призвал коллег укреплять координацию спецслужб государств — членов ШОС, «в том числе по линии региональной антитеррористической структуры».

«Не могут не настораживать и попытки обосновавшихся на афганской земле террористов распространить свою преступную деятельность на наши государства. В странах ШОС созданы и действуют подпольные ячейки игиловцев — это показало расследование теракта у нас в России, в Петербурге», — подчеркнул Путин.