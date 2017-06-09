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Конгрессмен Халтгрент о партнерстве с Азербайджаном

 

Представляющий штат Иллинойс член Палаты представителей Конгресса США от республиканцев, член рабочей группы по Азербайджану Ренди Халтгрен выступил с заявлением в связи с национальным праздником Азербайджана – Днем Республики. Об этом говорится в сообщении Посольства Азербайджана в США, поступившем в редакцию haqqin.az.

В своем заявлении конгрессмен отмечает, что в Азербайджане в 1918 году впервые в мусульманском мире была создана демократическая парламентская республика.

Р.Халтгрен подчеркивает, что с тех пор, особенно за последние 25 лет, связи между США и Азербайджаном, азербайджанским народом расширились и укрепились.

Конгрессмен также отмечает, что, хотя Азербайджан и является мусульманским государством, в нем мирно сосуществуют также христианская, иудейская и другие общины.

В заключение он констатирует усиление американо-азербайджанского сотрудничества и партнерства в сферах экономики и безопасности, подчеркивает, что прилагаемые Азербайджаном совместно с США усилия по борьбе с терроризмом оцениваются высоко.

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