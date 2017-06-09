Подписаться на уведомления
 

Азербайджан остается крупнейшим инвестором Грузии

Автор: Отдел информации 

В январе-марте 2017 года в виде прямых иностранных инвестиций (FDI) Грузия получила 403 миллиона долларов, что больше аналогичного показателя 2016 года на 3,7%. Об этом говорится в распространенном сегодня отчете Национальной службы статистики «Сакстат».

Согласно статистическим данным, список основных инвесторов Грузии и сравнение динамики инвестиций с данными января-марта 2016 года выглядит так: 

Азербайджан — 97 миллионов долларов, показатель снизился по сравнению с прошлым годом на 30%

Турция – 82 миллиона долларов, показатель по сравнению с прошлым годом вырос на 43%

Великобритания — 80 миллионов долларов, рост составил 81%

Объединенные Арабские Эмираты — 39 миллионов долларов, рост 3800%

0 просмотров


Старости
Внучка Хрущева погибла под колесами электрички
Внучка Хрущева погибла под колесами электрички
Наша погода
Сегодня 31° / 20°
10 Июн 29° / 21°
11 Июн 29° / 21°
12 Июн 27° / 20°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.9076 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

Азербайджан остается крупнейшим инвестором Грузии
Крепкий мужик с калашом у нас на пути размышления публициста
Конгрессмен Халтгрент о партнерстве с Азербайджаном
Путин: «ИГИЛ хочет дестабилизировать юг России»
Захват заложников в Великобритании
Завтра в Баку будет жарко
Каталония в октябре может стать независимой
Джонсон отказался поддержать Терезу Мэй
Иран разделяет позицию России по Катару
Нападение на воинскую часть в Турции Есть раненые
СГБ задержала еще одного журналиста-рэкетира
Лидер оппозиции задержан в Москве
Скончался Натик Алиев
Американские бомбардировщики вылетели к российским границам
Вооруженный налет на ломбард в Баку
МВД о допросе Хилала Мамедова
Тереза Мэй не уйдет в отставку
Увеличился госдолг Армении
Массовая поножовщина между цыганами в Баку
Эльмар Мамедъяров отправился в Казахстан
Нефть дорожает после обвала накануне
Трамп проведет первую пресс-конференцию после слушаний в Сенате
Убивший жену и детей мужчина оказался наркоманом обновлено
Парламент Японии разрешил императору отречься впервые за 200 лет
Армяне применили крупнокалиберные пулеметы
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться