Азербайджан остается крупнейшим инвестором Грузии

В январе-марте 2017 года в виде прямых иностранных инвестиций (FDI) Грузия получила 403 миллиона долларов, что больше аналогичного показателя 2016 года на 3,7%. Об этом говорится в распространенном сегодня отчете Национальной службы статистики «Сакстат».

Согласно статистическим данным, список основных инвесторов Грузии и сравнение динамики инвестиций с данными января-марта 2016 года выглядит так:

Азербайджан — 97 миллионов долларов, показатель снизился по сравнению с прошлым годом на 30%

Турция – 82 миллиона долларов, показатель по сравнению с прошлым годом вырос на 43%

Великобритания — 80 миллионов долларов, рост составил 81%

Объединенные Арабские Эмираты — 39 миллионов долларов, рост 3800%