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Бывший футболист «Габалы» перешел в «Арарат»

Автор: Отдел спорта 

Бывший полузащитник азербайджанского футбольного клуба «Габала» и сборной России Марат Измайлов заключил контракт с новым московским клубом «Арарат».

«Подписание соглашения с Маратом — большой плюс для всей команды. Мы уверены, что такой мастер принесет огромную пользу как на поле, так и за его пределами. Для нас очень важны не только профессиональные, но также человеческие качества и желание помочь нашему молодому проекту. С этой точки зрения приглашение Измайлова, а ранее Романа Павлюченко — взвешенный и осознанный шаг», — заявил президент «Арарата» Валерий Оганесян.

34-летний Измайлов в марте расторг контракт с «Краснодаром» и с того времени находился без клуба. Ранее футболист выступал за московский «Локомотив», португальские «Спортинг» и «Порту». За «Габалу» Марат играл в 2014 году при тогдашнем главном тренере клуба Юрии Семине. За сборную России полузащитник сыграл 35 матчей и забил два гола.

«Арарат» основан в 2017 году. В новом сезоне он будет выступать в профессиональной футбольной лиге (второй дивизион). Ранее стало известно, что главным тренером «Арарата» стал Сергей Булатов, а состав команды пополнили нападающий Роман Павлюченко и полузащитник Алексей Ребко.

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