Подписаться на уведомления
 

Мэй согласует с Елизаветой II состав нового кабмина

 

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправится в Букингемский дворец в 12:30 по местному времени, чтобы встретиться с королевой Елизаветой II и согласовать с ней вопрос формирования нового британского правительства по итогам состоявшихся в четверг досрочных парламентских выборов. Об этом сообщило агентство Press Association, передает ТАСС.

По его данным, британский премьер попросит у главы государства, которой является Елизавета II, разрешения на формирование нового состава кабинета министров после потери Консервативной партией правящего большинства в Палате общин.

Как ранее информировали британские СМИ, консерваторы ведут переговоры о формировании коалиционного правительства с Демократической юнионистской партией (ДЮП) Северной Ирландии.

По итогам досрочных всеобщих парламентских выборов Консервативная партия получает 318 депутатских мандатов в 650-местной Палате общин. Подсчет голосов сейчас продолжается, остается определить распределение голоса в одном избирательном округе.

ДЮП завоевала 10 мест в парламенте, их возможная коалиция с тори позволит последним обеспечить правящее большинство в парламенте, для которого необходим минимум в 326 мест.

320 просмотров


Старости
Внучка Хрущева погибла под колесами электрички
Внучка Хрущева погибла под колесами электрички
Наша погода
Сегодня 31° / 20°
10 Июн 31° / 21°
11 Июн 31° / 21°
12 Июн 27° / 20°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.9076 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

Трамп: «Экс-директор ФБР сливает секреты»
Массовое нападение змей на Ереван
Тиллерсон едет к Эрдогану
Ураган прошелся по Габале фото
В Иране задержали подозреваемых в терактах в Тегеране
Назван величайший фильм всех времен
Глава Alibaba заработал в течение дня $2,8 миллиарда
Уроженцы Азербайджана попались на похищении бизнесмена
Индия и Пакистан стали членами ШОС
Мэй согласует с Елизаветой II состав нового кабмина
Бывший футболист «Габалы» перешел в «Арарат»
Азербайджан остается крупнейшим инвестором Грузии
Крепкий мужик с калашом у нас на пути размышления публициста
Конгрессмен Халтгрент о партнерстве с Азербайджаном
Путин: «ИГИЛ хочет дестабилизировать юг России»
Захват заложников в Великобритании
Завтра в Баку будет жарко
Каталония в октябре может стать независимой
Джонсон отказался поддержать Терезу Мэй
Иран разделяет позицию России по Катару
Нападение на воинскую часть в Турции Есть раненые
СГБ задержала еще одного журналиста-рэкетира
Лидер оппозиции задержан в Москве
Церемония прощания с Натиком Алиевым состоится завтра обновлено
Американские бомбардировщики вылетели к российским границам
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться