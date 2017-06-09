Мэй согласует с Елизаветой II состав нового кабмина

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправится в Букингемский дворец в 12:30 по местному времени, чтобы встретиться с королевой Елизаветой II и согласовать с ней вопрос формирования нового британского правительства по итогам состоявшихся в четверг досрочных парламентских выборов. Об этом сообщило агентство Press Association, передает ТАСС.

По его данным, британский премьер попросит у главы государства, которой является Елизавета II, разрешения на формирование нового состава кабинета министров после потери Консервативной партией правящего большинства в Палате общин.

Как ранее информировали британские СМИ, консерваторы ведут переговоры о формировании коалиционного правительства с Демократической юнионистской партией (ДЮП) Северной Ирландии.

По итогам досрочных всеобщих парламентских выборов Консервативная партия получает 318 депутатских мандатов в 650-местной Палате общин. Подсчет голосов сейчас продолжается, остается определить распределение голоса в одном избирательном округе.

ДЮП завоевала 10 мест в парламенте, их возможная коалиция с тори позволит последним обеспечить правящее большинство в парламенте, для которого необходим минимум в 326 мест.