Индия и Пакистан стали членами ШОС

Лидеры стран ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) утвердили членство Индии и Пакистана в организации, передает ТАСС.

На саммите были приняты решения о взносах Индии и Пакистана в связи с изменением их статуса в организации.

Лидеры утвердили доклады генерального секретаря ШОС и региональной антитеррористической структуры организации о деятельности за 2016 год.

Также подписаны конвенция о противодействии экстремизму, заявление о борьбе с террором и Астанинская декларация.

Кроме того, в рамках заседания подписаны план совместных действий по реализации программы сотрудничества стран-участниц ШОС в сфере туризма на 2017-2018 годы и меморандум о взаимопонимании между секретариатом ШОС и Международным комитетом Красного Креста.