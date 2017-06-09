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Уроженцы Азербайджана попались на похищении бизнесмена

Автор: Отдел информации 

В Волгограде в результате спецоперации задержаны подозреваемые в похищении 47-летнего бизнесмена два уроженца Азербайджана, сообщает haqqin.az со ссылкой на издание Volga-Day.

Бизнесмена из Дзержинского района утром 25 мая под угрозой оружия усадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. После этого родным похищенного стали приходить СМС-сообщения с требованием выплаты 20 миллионов рублей за его возвращение.

Но уже 27 мая сотрудники уголовного розыска регионального ГУ МВД России спасли похищенного. Оказалось, что его украли два уроженца Азербайджана, а также жители Тюменской области и Дагестана.

Причиной похищения стал давнишний конфликт потерпевшего с одним из преступников. Двое суток бизнесмена удерживали в арендованной квартире в Волжском. Там их и задержали. Во время спецоперации один из подследственных попытался совершить побег, выпрыгнув из окна пятого этажа. В настоящее время он находится в больнице под усиленной охраной.

Всем фигурантам этого уголовного дела предъявлено обвинение, они заключены под стражу, сообщила старший помощник начальника управления СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая.

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