Глава Alibaba заработал в течение дня $2,8 миллиарда

Акции китайского интернет-гиганта Alibaba Group Holding подскочили на 13% в четверг на сильном прогнозе выручки, в результате чего капитализация компании выросла на $42 млрд, а ее глава Джек Ма, самый богатый человек в Азии, увеличил свое состояние на $2,8 млрд, передает Интерфакс.

С начала года Джек Ма разбогател на $8,5 млрд, и теперь размер его состояния оценивается в $41,8 млрд. По данным агентства Bloomberg, теперь он занимает 14-е место в списке самых обеспеченных людей мира.

Накануне финансовый директор Alibaba Мэгги Ву сообщила, что компания ожидает увеличения выручки на 45-49% в текущем финансовом году, завершающемся в марте 2018 года. Таким образом, показатель может достигнуть $34,3 млрд.

Alibaba владеет крупнейшими в Китае платформами электронной коммерции, включая самую популярную из них — Taobao. Компания сводит на этих платформах покупателей и продавцов, предоставляя им различные сервисы. На долю Alibaba приходится порядка 80% оборота электронной торговли в стране.