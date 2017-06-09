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Назван величайший фильм всех времен

 

Журнал Empire составил рейтинг величайших кинокартин всех времен. Лидером списка стал фильм 1972 года «Крестный отец», передает Daily Mail в пятницу, 9 июня.

В криминальной саге режиссера Фрэнсиса Форда Копполы, снятой по мотивам одноименного романа Марио Пьюзо, рассказывается о нью-йоркской сицилийской мафиозной семье Корлеоне. «Крестный отец» — первая картина трилогии Копполы об американской мафии.

На второй строчке — лента Ирвина Кершнера 1980 года «Звездные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар», второй фильм фантастической кинофраншизы. Третье место получил «Темный рыцарь» Кристофера Нолана, снятый в 2008-м.

В первую десятку также вошли «Побег из Шоушенка», «Криминальное чтиво», «Славные парни», «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега», «Челюсти» и «Властелин колец: Братство кольца».

Отмечается, что при составлении списка журнал опросил 20 тысяч кинолюбителей.

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