В Иране задержали подозреваемых в терактах в Тегеране

Полиция Ирана в рамках расследования терактов, которые были совершены в Тегеране в среду, задержала двух подозреваемых. Об этом сообщает агентство Tasnim.

По его данным, задержания были произведены в провинции Керманшах.

Как отмечает агентство, в ночь с четверга на пятницу в провинции была проведена еще одна контртеррористическая операция, в результате которой удалось обнаружить и изъять почти 100 единиц огнестрельного оружия.

7 июня в столице Ирана одновременно были совершены две террористические атаки. Двое боевиков ворвались в мавзолей имама Хомейни, один из нападавших подорвал себя, второй был уничтожен в столкновении с сотрудниками полиции. Кроме того, группа из четырех человек атаковала парламент и проникла на верхние этажи административного здания. Спецслужбы уничтожили трех экстремистов, четвертый подорвал себя.

Жертвами терактов стали 17 человек, около 50 получили ранения.

В четверг министр информации ИРИ (руководитель иранских спецслужб) Махмуд Алави сообщал о задержании нескольких подозреваемых в причастности к терактам.