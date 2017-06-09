Ливневые дожди и град, сопровождавшиеся ураганом, обрушились за прошедшие сутки на Габалинский район и нанесли серьезный ущерб местным хозяйствам, сообщает Sputnik Азербайджан.

Согласно информации, в четверг стихийное бедствие прошлось по селам Мыхлыговаг, Хыртхатала, Тиканлы, Бум, Хамзали, Гамарван.

Град и ураган продолжались примерно 20 минут и за это время успели сильно повредить фруктовые сады, огороды, посевные площади, порывы ветра срывали крыши домов, разрушили частные хозяйства. Ветер ломал деревья, которые падали на линии электропередач и дороги.

В результате разгула стихии прекратилась подача электричества в некоторые села и деревни района. Реки вышли из берегов, затопив дороги и приусадебные участки. Кроме того, серьезно повреждены пастбища, пшеничные поля, фруктовые сады.

В настоящее время представители соответствующих органов власти проводят осмотр территории и оценивают размер нанесенного ущерба.