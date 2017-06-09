Массовое нападение змей на Ереван

Накануне в Армении были зафиксированы сразу шесть случаев обнаружения змей, пять из которых — в Ереване.

Вчера в МЧС Армении поступил сигнал о том, что во дворе дома в селе Неркин Птгни в Ереване замечена змея. На место выехал спасательный отряд специального назначения Антикризисного центра МЧС. Спасатели поймали гюрзу и перевезли ее в безопасное место.

Также в течение дня на различных улицах Еревана были обнаружены две гадюки, полоз и еще одна змея, разновидность которой не указывается.

Еще одного полоза сотрудники МЧС обнаружили в селе Мердзаван Армавирской области.

И такое количество сигналов поступает практически ежедневно. К примеру, 4 июня было зафиксировано семь случаев обнаружения змей, 5 июня — еще три и т.д., сообщает newsarmenia.am.