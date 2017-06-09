Трамп: «Экс-директор ФБР сливает секреты»

Президент США Дональд Трамп заявил, что экс-директор Федерального бюро расследований Джеймс Коми раскрывает секретную информацию. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

"Коми сливает секреты!" - написал Трамп, отметив, что в заявлениях бывшего главы ФБР на слушаниях в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США было очень много лжи.

Экс-глава ФБР 8 июня признался, что через друга намеренно передал СМИ записку, составленную им после разговора с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 27 января. "Как частное лицо , я мог спокойно поделиться ей. Я считал это очень важным", - сказал он на слушаниях в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США.