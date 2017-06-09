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В Мали убили миротворцев ООН

 

Три миротворца ООН погибли и еще восемь получили ранения в результате нападения на северо-востоке Мали, передает РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse.

«Вчера лагерь MINUSMA в городе Кидаль попал под ракетный/минометный обстрел… чуть позднее позиция неподалеку была атакована», — говорится в сообщении.

Миротворцы MINUSMA находятся в Мали по решению СБ ООН. Численность миссии предусмотрена в пределах 11,2 тысячи военнослужащих, включая резервистов, способных быстро развернуться в стране, и 1,44 тысячи полицейских. Кроме этого, с санкции СБ ООН в Мали находится четырехтысячный контингент французских войск.

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