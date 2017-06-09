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Натик Алиев не успел на встречу с Путиным haqqin.az из Астаны

Автор: Наир Алиев, Астана 

Скончавшийся сегодня министр энергетики Азербайджана Натик Алиев должен был стать национальным комиссаром Азербайджана на международной выставке ЭКСПО-2017 «Энергия будущего», которая открывается сегодня в Астане, передает собственный корреспондент haqqin.az из столицы Казахстана.

В церемонии открытия, которая пройдет сегодня вечером, примут участие российский президент Владимир Путин, лидер КНР Си Цзиньпин, другие лидеры государств.

В связи с этим на территории ЭКСПО приняты беспрецедентные меры безопасности. Корреспондент haqqin.az в течение нескольких часов пытался попасть к павильону Азербайджана, однако, несмотря на имеющуюся аккредитацию, ни на одном из многочисленных КПП, установленных на территории, его не пропустили. Объясняется это ожидаемым приездом мировых лидеров.

Напомним, выставка ЭКСПО-2017 посвящена различным способам получения экологически чистой энергии и сокращению выбросов углекислого газа. В мероприятии принимают участие 115 стран и 22 международные организации.

Каждое государство представит павильон с собственными разработками в области альтернативной энергии.

Национальный павильон Азербайджана «Страна Огней — энергия из прошлого в будущее» имеет площадь 403,3 квадратных метра.

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